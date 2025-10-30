Cambiaso messaggio post Juve Udinese | cosa ha scritto il terzino dopo il successo e l’assist stupendo per Gatti – FOTO

Cambiaso, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria e l’assist per Gatti nel match con l’Udinese – FOTO. Un messaggio di sollievo, un segnale di appartenenza. La Juventus torna a vincere e uno dei suoi uomini simbolo, Andrea Cambiaso, celebra la boccata d’ossigeno con un post social che la dice lunga. L’esterno bianconero ha affidato a Instagram la sua gioia, pubblicando una foto della partita contro l’Udinese accompagnata da due cuori bianconeri. LA CRONACA DI JUVE UDINESE 3-1 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cambiaso (@andreacambiaso) Una vittoria per scacciare la crisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso, messaggio post Juve Udinese: cosa ha scritto il terzino dopo il successo e l’assist stupendo per Gatti – FOTO

