Camarda sbaglia il rigore Sacchi lo difende | Perché dobbiamo gettargli la croce addosso?

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito in questa stagione al Lecce, ha sbagliato un calcio di rigore martedì pomeriggio nel match poi perso in casa, 0-1, contro il Napoli: Arrigo Sacchi lo difende a spada tratta sulla Gazzetta di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

