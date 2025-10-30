Camarda sbaglia il rigore Sacchi lo difende | Perché dobbiamo gettargli la croce addosso?

Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito in questa stagione al Lecce, ha sbagliato un calcio di rigore martedì pomeriggio nel match poi perso in casa, 0-1, contro il Napoli: Arrigo Sacchi lo difende a spada tratta sulla Gazzetta di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Camarda sbaglia il rigore, Sacchi lo difende: “Perché dobbiamo gettargli la croce addosso?”

