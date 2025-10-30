Calvin Klein | l’essenzialità che ha riscritto il linguaggio della moda

Life&People.it Ci sono nomi che non appartengono solo alla moda, ma al modo in cui il mondo ha imparato a guardare se stesso. Calvin Klein è uno di questi. La storia di questo designer unico è la parabola di un uomo che, partendo da un piccolo atelier newyorkese, ha imposto una nuova grammatica estetica, trasformando il minimalismo in una forma di sensualità disciplinata. Il suo marchio, nato con l’idea di vestire l’individuo e non il personaggio, è diventato una sintesi perfetta tra rigore e desiderio, concretezza e provocazione. Le origini del minimalismo americano. Tutto comincia nel Bronx, dove un giovane Calvin Klein cresce in un contesto urbano intriso di energia e contrasti. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dalla penthouse di Calvin Klein alla villa dei Tahari, fino a un attico a Lisbona, una maison nel verde in Francia e un’ex centrale elettrica ad Anversa - facebook.com Vai su Facebook

Per Jung Kook «è così bello essere protagonista» anche della nuova campagna Calvin Klein - «So che i miei fan hanno atteso con impazienza questo ritorno», dice la superstar del K- gqitalia.it scrive

Calvin Klein, dagli slip ai jeans: gli 80 anni del genio che ha unito minimalismo e sensualità - Chi di noi, a prescindere dall’anagrafe, può dire di non aver mai acquistato e indossato almeno una volta un paio di slip della collezione di biancheria intima di Calvin Klein? Da ilfattoquotidiano.it

Gli 80 anni di Calvin Klein, lo stilista che ha cambiato la moda con un paio di jeans - Se oggi indossiamo i jeans a ogni ora del giorno e della notte, al lavoro o al ristorante, è merito suo. Segnala fanpage.it