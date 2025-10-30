Calvarese | Mancano due rigori evidenti per l’Inter ha sbagliato anche il Var

Inter News 24 Le parole di Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato Inter Fiorentina. Tutti i dettagli. Gianpaolo Calvarese ha analizzato su Tuttosport gli episodi arbitrali di Inter Fiorentina. GIUDIZIO SOZZA – Simone Sozza stava arbitrando davvero bene quest’anno, ma sbaglia Inter-Fiorentina. Mancano infatti due rigori evidenti tra il primo e il secondo tempo, entrambi in favore dei nerazzurri, mentre il brianzolo ne concede uno – corretto – nel finale di gara. IL RIGORE SU ESPOSITO – I protagonisti dei due penalty mancanti sono sempre gli stessi, Pietro Comuzzo e Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

