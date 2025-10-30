Call of Duty | Taylor Sheridan e Peter Berg svilupperanno il film

Dopo aver acquisito i diritti dalla saga Call of Duty per realizzarne un film, la Paramount ha ora ingaggiato due registi di grande spessore, vale a dire Taylor Sheridan e Peter Berg. Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, Paramount Pictures ha trovato un accordo con Taylor Sheridan e Peter Berg per scrivere, produrre e dirigere un film ispirato alla famosa saga videoludica Call of Duty. La fonte ha aggiunto che i due filmmakers co-scriveranno e co-produrranno, mentre la regia spetterà a Berg. Berg e Sheridan hanno spesso collaborato in passato, ottenendo tra l’altro 4 nomination agli Oscars grazie al film Hell or High Water. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

