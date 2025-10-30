call of duty league annunciati i dettagli del prossimo cdl major ii

In seguito all’annuncio della stagione 2026 della Call of Duty League (CDL) da parte di Blizzard, sono stati condivisi i dettagli del prossimo CDL Major II, in programma al DreamHack di Birmingham, che si terrà dal 27 al 29 marzo 2026. La Call of Duty League torna al DreamHack dopo l’incredibile partecipazione all’ultimo festival, ma questa volta le cose si faranno ancora più grandi. Il CDL Major II del DreamHack di Birmingham presenterà un nuovissimo formato a 10 squadre, intensificando la competizione e garantendo che solo le squadre migliori arrivino sul palco principale. Il CDL Major II del DreamHack di Birmingham inizierà con le qualificazioni online dal 13 febbraio al 22 marzo, prima di culminare in un torneo LAN Major al DreamHack di Birmingham dal 27 al 29 marzo 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

