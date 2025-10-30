Lo Stato della California ha aperto un nuovo capitolo nella sua lunga battaglia contro l’inquinamento da plastica, annunciando una causa legale contro tre dei principali produttori di sacchetti per la spesa — Novolex Holdings LLC, Inteplast Group Corp. e Mettler Packaging LLC — con l’accusa di aver violato le norme ambientali dello Stato dichiarando falsamente che i loro prodotti fossero riciclabili. L’azione, promossa dal procuratore generale Rob Bonta, si basa sul California Environmental Marketing Claims Act e su altre leggi che vietano la pubblicità ingannevole e la concorrenza sleale. Parallelamente, quattro altre aziende — Revolution Sustainable Solutions, Metro Poly Corp. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - California in guerra contro i sacchetti finti riciclabili: così lo Stato sfida l’industria della plastica