California in guerra contro i sacchetti finti riciclabili | così lo Stato sfida l’industria della plastica

Lo Stato della California ha aperto un nuovo capitolo nella sua lunga battaglia contro l’inquinamento da plastica, annunciando una causa legale contro tre dei principali produttori di sacchetti per la spesa — Novolex Holdings LLC, Inteplast Group Corp. e Mettler Packaging LLC — con l’accusa di aver violato le norme ambientali dello Stato dichiarando falsamente che i loro prodotti fossero riciclabili. L’azione, promossa dal procuratore generale Rob Bonta, si basa sul California Environmental Marketing Claims Act e su altre leggi che vietano la pubblicità ingannevole e la concorrenza sleale. Parallelamente, quattro altre aziende — Revolution Sustainable Solutions, Metro Poly Corp. 🔗 Leggi su It.insideover.com

