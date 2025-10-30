L’Inter si riprende la corsa scudetto con un secco 3-0 sulla Fiorentina e aggancia il Milan a quota 18 punti, mentre la Roma di Gasperini conquista il primo posto insieme al Napoli battendo 2-1 il Parma. Una nona giornata di Serie A che ridisegna i vertici della classifica, con la Juventus che torna al successo dopo due mesi di digiuno e il Genoa sempre più in crisi. A San Siro i nerazzurri hanno faticato nel primo tempo contro un De Gea in stato di grazia, capace di negare il gol sia a Bastoni che a Dimarco. Ma nella ripresa la musica è cambiata: Calhanoglu ha rotto l’equilibrio con un destro da fuori area, poi Sucic ha firmato il raddoppio appena cinque minuti dopo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Calhanoglu trascina l’Inter, Roma in vetta con il Napoli. La giornata