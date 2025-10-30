Inter News 24 Calhanoglu rinasce in questa stagione in nerazzurro: il dato incredibile sul trequartista nerazzurro superato dopo la sfida contro la Fiorentina. L’Inter di Cristian Chivu ritrova la vittoria al Meazza superando la Fiorentina per 3-0, e ancora una volta il protagonista assoluto è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha guidato i nerazzurri al successo con una prestazione da leader, firmando una doppietta che conferma il suo straordinario momento di forma e la sua importanza nello scacchiere interista. Calhanoglu ha aperto le marcature con una conclusione potente dalla distanza, un destro preciso che ha sorpreso il portiere viola e acceso San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu trascina l’Inter, doppietta e numeri incredibili contro la Fiorentina! Il dato sul turco