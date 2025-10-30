Calhanoglu Inter inizio spettacolare | superato anche Lautaro i numeri

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Un inizio di stagione spettacolare per Hakan Calhanoglu, che sta vivendo un periodo di forma straordinario. In sole sette presenze in questo campionato, il centrocampista turco ha già timbrato il cartellino ben 5 volte, eguagliando il totale di reti segnate nell’intero arco della passata Serie A. La sua prestazione contro la Fiorentina è stata fondamentale: con una doppietta decisiva, ha trascinato l’ Inter in una partita che si stava complicando, mostrando ancora una volta il suo impatto decisivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

