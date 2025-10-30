Calhanoglu Inter dal possibile addio alla rinascita | cosa è cambiato
Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Hakan Calhanoglu, capocannoniere dell’ Inter insieme a Riccardo Orsolini, non è nemmeno un attaccante di mestiere, ma sta facendo parlare di sé per le sue straordinarie prestazioni in campionato e Champions League. La doppietta contro la Fiorentina ha messo in mostra tutte le sue qualità: un gol potente da distanza, impreziosito da un altro rigore ben eseguito, che ha portato il suo totale a cinque gol in Serie A e uno in Champions League. Il turco si è ripreso il centro della scena, proprio quando sembrava che le voci di mercato, soprattutto quelle provenienti dalla Turchia, potessero portarlo lontano da Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
