Inter News 24 Calhanoglu e Sucic sono i protagonisti della sfida di San Siro! Le ultime sui due centrocampisti che hanno deciso la partita contro Pioli. Due giocate da fuoriclasse, una di Hakan Calhanoglu e l’altra di Petar Sucic, permettono all’Inter di battere la Fiorentina per 3-0 e rispondere così con forza a Roma e Napoli. La vittoria arriva dopo una settimana difficile e serve a rilanciare i nerazzurri nella lotta per la vetta della Serie A. Calhanoglu apre le danze con un destro a incrociare da venti metri che batte De Gea, il quale fino a quel momento era stato protagonista di almeno quattro interventi decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu e Sucic regalano all’Inter una vittoria fondamentale! Le ultime sulla squadra di Chivu