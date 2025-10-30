Calhanoglu a Sky | All’Inter ci sono grandi obiettivi Chivu ci ha dato equilibrio e mentalità

Inter News 24 Calhanoglu a Sky, le parole dell’uomo partita nella sfida contro la Fiorentina sul match vinto 3-0 dalla squadra di Chivu. Dopo la vittoria per 3-0 della sua Inter contro la Fiorentina, Hakan Calhanoglu ha parlato nel post partita esprimendo tutta la sua soddisfazione per il momento della squadra e per la propria doppietta. Il centrocampista turco, ancora una volta protagonista assoluto, ha ribadito il peso e le ambizioni che comporta indossare la maglia nerazzurra. Calhanoglu ha spiegato che chi gioca per l’Inter deve essere consapevole di avere davanti obiettivi importanti e di dover lavorare ogni giorno per raggiungerli. 🔗 Leggi su Internews24.com

