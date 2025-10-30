Il destro di Hakan Calhanoglu accende San Siro nella notte del ritorno della fu Curva Nord, oggi Secondo Anello Verde Milano, il meraviglioso inserimento di Petar Sucic manda al tappeto la Fiorentina e soffoca quella che poteva essere una nuova occasione per roventi polemiche dopo i fatti del Maradona. Perché alla squadra di Cristian Chivu paiono mancare due rigori sullo 0-0, sempre per un ’abbraccio’ tra Comuzzo e Eposito (al ventinovesimo e al cinquantatreesimo), ma i conciliaboli Sozza-Var non producono neanche un on-field review. Polemiche sopite, la domanda è se l’ Inter possa permettersi di giocare molto alta, e spiccatamente orizzontale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calha-Sucic, qualità Inter. Ripartenza show di Chivu. Viola ko, aggancio al Milan