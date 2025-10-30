Tempo di lettura: 2 minuti “Penso che quel che accade in questa Regione è indegno. Se oggi fossi un elettore della Campania, andrei a votare scheda bianca, ma con un messaggio chiaro: ‘Non voglio partecipare a questo gioco’. È davvero questo il modo di fare le elezioni regionali? Con così poca serietà e coerenza? Così il Segretario di Azione Carlo Calenda, ad Avellino presso la Sala convegni di Confindustria, presente con il vicesegretario del partito, Ettore Rosato, per incontrare gli imprenditori irpini nell’ambito dell’iniziativa ‘Futuro e sviluppo che fine ha fatto la politica per le imprese?’ “Non è possibile che ci si proponga di governare con questi comportamenti- p rosegue- A bbiamo supportato De Luca durante la sua legislatura, ma lui stesso ha sempre definito i Cinque Stelle come una ‘disgrazia’ per la politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Calenda da Avellino invita alla scheda bianca per la Campania