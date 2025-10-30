Calenda ad Avellino | Campania indignità politica e nessuna serietà verso le imprese

Avellino, 30 ottobre 2025 – Il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, ha partecipato oggi ad un incontro con gli imprenditori irpini presso la Sala Convegni di Confindustria, in via Palatucci 20A, nell’ambito dell’iniziativa “Futuro e sviluppo: che fine ha fatto la politica per le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Futuro e sviluppo: confronto ad Avellino con Calenda #Avellino - facebook.com Vai su Facebook

Regionali: Calenda, "in Campania voterei scheda bianca" - "Si può affidare la Campania nelle mani di uno che non ha mai gestito niente e che si odia con chi lo ha preceduto? Lo riporta ansa.it

Calenda contro Fico: “Mai con lui in Campania, è un fuori di testa”. Poi l’appello a Tajani e ai riformisti del Pd. Su La7 - La prima cosa che ha detto è che vuole chiudere il termovalorizzatore di Acerra, uno dei migliori impianti che ci siano, che ha letteralmente salvato la ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Campania, l’attacco di Calenda: «Piuttosto che consegnarla a Fico mi taglio una mano» - Carlo Calenda, intervistato dal Corriere della Sera, ha affrontato diversi temi, mettendo anche in dubbio la presenza di ... Secondo lettera43.it