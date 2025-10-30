Caldo nelle Marche per Halloween e Ognissanti | dove si toccano i 21 gradi Le previsioni del weekend

Ancona, 30 ottobre 2025 - Nessuna allerta meteo per il finesettimana di Halloween nelle Marche: un segnale rassicurante che conferma l’arrivo di giornate nel complesso stabili, miti e con poche sorprese atmosferiche. La Protezione civile regionale non ha emesso avvisi di criticità, segno che il tempo sarà complessivamente buono, ideale per chi ha in programma feste, gite o escursioni tra borghi e colline. Qualche banco di nebbia e leggere velature faranno da cornice a un weekend autunnale senza eccessi, con temperature gradevoli e mari poco mossi. LEGGI ANCHE Halloween nelle Marche: le feste nei borghi da brivido da non perdere Meteo di venerdì 31 ottobre: Halloween caldo ma con le nubi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

