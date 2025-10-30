Le prime nove giornate di campionato hanno regalato una Roma in testa alla classifica, con i due soli passi falsi compiuti contro Torino ed Inter. Nonostante i risultati siano stati importanti, a dare qualche preoccupazione è ancora il rendimento di alcuni tasselli del reparto offensivo. Nel match di ieri contro il Parma ha dato segnati positivi Artem Dovbyk, che ha messo a segno la rete del momentaneo 2-0, mentre è stata un’altra serata amara per Ferguson. L’attaccante irlandese, schierato titolare da Gasperini, è stato infatti costretto a lasciare il terreno di gioco dopo pochi minuti. Per l’ex Brighton fatale un problema alla caviglia, con condizioni da valutare per capire l’entità dell’infortunio rimediato dopo il contrasto con Valenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Zirkzee idea in prestito: ci pensa anche il Milan