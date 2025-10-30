Calciomercato Milan un bomber dalla Francia o dalla Germania al posto del ‘Bebote’ che non segna
Santiago Giménez può andare via a gennaio dal Milan se continua a non convincere nei prossimi mesi: tra le tante opzioni di calciomercato, i rossoneri ne stanno monitorando due nuove all'estero. Ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#Calciomercato #Milan, un giovane attaccante brasiliano nel mirino di #Tare: ecco di chi si tratta
#Calciomercato #Milan, nel mirino il giovane talento per la difesa. L'esperto rivela che ... #SempreMilan
Calciomercato Milan, a gennaio un nuovo attaccante? Tare pronto a prendere quel bomber - Calciomercato Milan: Zirkzee ai margini dello United, possibile occasione per gennaio Il calciomercato Milan potrebbe presto riaccendersi con un nome già noto ai tifosi di Serie A: Joshua Zirkzee.
Mercato Milan, un ostacolo in meno nella corsa al navigato bomber - Il Manchester United, che pure aveva tastato il terreno, si chiama fuori: non interessa più l'ingaggio di Robert Lewandowski.
Calciomercato Milan: dopo Icardi e Lewandowski, occhi sul bomber rivelazione della Ligue 1 - Il Milan valuta nuove soluzioni per rafforzare la squadra: in vista della prossima stagione andrà allungata una rosa che in questa è piuttosto corta.