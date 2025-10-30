Calciomercato Milan Joe Gomez è l’obiettivo principale per gennaio | le alternative in Serie A

Il Milan capolista guarda già al mercato di gennaio con l’obiettivo di consolidare la propria leadership in classifica e rispondere alle rivali per lo Scudetto. Con lo scontro diretto tra Napoli e Inter alle porte, i rossoneri vogliono sfruttare il turno casalingo contro il Pisa per allungare, ma in parallelo la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa. Massimiliano Allegri è stato chiaro nelle sue richieste: “Un paio di innesti mirati” per affrontare la seconda parte di stagione con una squadra più profonda e completa, soprattutto in difesa. Joe Gomez, il nome in cima alla lista. Secondo quanto riportato da Calciomercato. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Calciomercato Milan, Joe Gomez è l’obiettivo principale per gennaio: le alternative in Serie A

