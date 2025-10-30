Calciomercato Milan il ds rossonero Igli Tare ha un obiettivo chiaro dalla Serie A per la difesa di Allegri! Le ultimissime
Calciomercato Milan, il ds Igli Tare punta un rinforzo dalla Serie A per la retroguardia di Allegri: le ultime novità Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, è finito nel mirino di Milan e Inter. Il centrale della Lazio, eletto migliore in campo nel recente 0-0 contro l’Atalanta, è legato ai biancocelesti da un contratto valido . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Milan, attenzione al futuro di Sandro Tonali: la finestra riguardo ad un ritorno non è chiusa - Calciomercato Milan, attenzione al futuro di Sandro Tonali: la finestra riguardo ad un ritorno non è chiusa. Riporta milannews24.com
Mercato Milan, il ds Tare pronto al grande colpo! Arriva un regalo per il tecnico rossonero Allegri: c’è concorrenza in Serie A, i dettagli - Le ultimissime notizie Il Milan ha già iniziato a muoversi in vista del mercato di gennaio, con un o ... Secondo calcionews24.com
Calciomercato Milan, allarme Santiago Gimenez: senza una svolta i rossoneri interverranno a gennaio. Tare e Allegri monitorano quel campionato - Calciomercato Milan, Santiago Gimenez chiamato alla svolta: i rossoneri pronti ad intervenire a gennaio. milannews24.com scrive