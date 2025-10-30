Calciomercato Milan di nuovo su Zirkzee? L’umore nei suoi confronti può cambiare solo se …
Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante olandese del Manchester United, potrebbe ritornare in Italia nel mercato di gennaio per vestire la maglia del Milan. Per 'La Gazzetta dello Sport' è un'opzione possibile, a determinate condizioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
#Calciomercato #Milan, un giovane attaccante brasiliano nel mirino di #Tare: ecco di chi si tratta - facebook.com Vai su Facebook
#Calciomercato #Milan, nel mirino il giovane talento per la difesa. L'esperto rivela che ... #SempreMilan - X Vai su X
Zirkzee torna in Serie A e al fantacalcio già a gennaio! - Potrebbe essere questo il clamoroso colpo di scena in vista della prossima finestra del ... Riporta fantamaster.it
Per l'attacco del Milan torna di moda Zirkzee, ma ad una sola condizione - Riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport che il nome di Joshua Zirkzee potrebbe tornare in orbita Milan nel prossimo calciomercato invernale, anche perché l'olandese rientra ... Secondo milannews.it
Calciomercato Milan, a gennaio un nuovo attaccante? Tare pronto a prendere quel bomber - Calciomercato Milan: Zirkzee ai margini dello United, possibile occasione per gennaio Il calciomercato Milan potrebbe presto riaccendersi con un nome già noto ai tifosi di Serie A: Joshua Zirkzee. Secondo calcionews24.com