Calciomercato Juventus: i bianconeri lo seguono da tempo, ma l’emergenza De Bruyne costringe il Napoli all’assalto immediato. Si profila un duello. Una tegola in casa altrui che rischia di scatenare un terremoto e una beffa sul mercato Juve. Il grave infortunio occorso a Kevin De Bruyne, che terrà il belga lontano dai campi per diversi mesi, ha messo il Napoli di Antonio Conte in allarme,ma ha anche acceso un faro sulla Juventus. Entrambi i club, infatti, sono ora in rotta di collisione per lo stesso, identico obiettivo: un gioiello del Manchester United. Mercato Juve: la sfida per Kobbie Mainoo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, nuovo duello a distanza col Napoli: nel mirino di Comolli e Manna c’è quel centrocampista per gennaio. Il nome