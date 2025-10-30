Calciomercato Juventus nuovo duello a distanza col Napoli | nel mirino di Comolli e Manna c’è quel centrocampista per gennaio Il nome

Calciomercato Juventus: i bianconeri lo seguono da tempo, ma l’emergenza De Bruyne costringe il Napoli all’assalto immediato. Si profila un duello. Una tegola in casa altrui che rischia di scatenare un terremoto e una beffa sul  mercato Juve. Il grave infortunio occorso a  Kevin De Bruyne, che terrà il belga lontano dai campi per diversi mesi, ha messo il  Napoli  di  Antonio Conte  in allarme,ma ha anche acceso un faro sulla  Juventus. Entrambi i club, infatti, sono ora in rotta di collisione per lo stesso, identico obiettivo: un gioiello del  Manchester United. Mercato Juve: la sfida per Kobbie Mainoo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

