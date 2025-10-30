Calciomercato Inter nel mirino la stellina Kirill Glebov del CSKA Mosca L’agente | Ricorda Doku del Manchester City

Ilprimatonazionale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sguardo al futuro per l’ Inter, sempre attenta alle varie dinamiche di mercato con una predilezione particolare per i giovani prospetti internazionali. Non fa eccezione la stellina classe 2005 in forza al CSKA Mosca, Kirill Glebov. Come riportano i media russi, l’esterno sarebbe entrato nel mirino del club nerazzurro. Del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter nel mirino la stellina kirill glebov del cska mosca l8217agente ricorda doku del manchester city

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, nel mirino la stellina Kirill Glebov del CSKA Mosca. L’agente: “Ricorda Doku del Manchester City”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calciomercato inter mirino stellinaNuovo duello tra Milan e Inter: nel mirino la stellina della Bundesliga - Il portiere tedesco ha una clausola sotto i 20 milioni e un contratto in scadenza nel 2027. Segnala spaziomilan.it

calciomercato inter mirino stellinaCalciomercato Inter: Bruno Fernandes nel mirino - In casa Inter, dopo un inizio di campionato complicato, sono tornati i sorrisi. Segnala calcioline.com

calciomercato inter mirino stellinaBild – Inter, mirino su Kim ma c’è concorrenza. Gennaio o giugno? Lo scenario - Kim è un profilo che l'Inter monitora già dalla scorsa estate: l'ex Napoli potrebbe tornare in Serie A già a gennaio ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Mirino Stellina