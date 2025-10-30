Calciomercatocom – Inter finalmente Sucic | contro la Fiorentina sboccia il talento del croato
2025-10-30 00:01:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’esordio contro il Torino e più in generale anche i video giunti dai balcani avevano già fatto ampiamente intuire che Petar Sucic avesse un tocco di magia in grado di incendiare San Siro da un momento all’altro. Indiscutibilmente il centrocampista ha poi incontrato qualche difficoltà, magari anche dovuta al fatto che lì in mezzo c’è parecchio traffico e sicuramente metterlo e toglierlo dal campo non ha aiutato a conferirgli sicurezza, anzi. Ma al di là di tutto, nonostante qualche prestazione incolore, quell’aura da maghetto non è mai stata intaccata e contro la Fiorentina il croato ha ripagato certe aspettative nei suoi confronti con una giocata alla Zidane che ha fatto alzare in piedi lo stadio per esultare al 2-0 e applaudire un gesto tecnico sempre più raro soprattutto in A, campionato in cui la qualità inizia a latitare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
