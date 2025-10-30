Calcio Spalletti firma con la Juventus

18.50 Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha firmato il contratto che lo lega al club. Lo annuncia un comunicato della società bianconera. Subentra a Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta a Roma con la Lazio. Spalletti, 66 anni, ex ct della Nazionale, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026. Il tecnico di Certaldo ha già diretto il primo allenamento alla Continassa. Debutterà sulla panchina bianconera sabato alle 20.45 in casa della Cremonese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

