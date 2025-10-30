Calcio Serie A Il riscatto dell’Inter

Roma, 28 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Bologna-Torino 0-0, Genoa-Cremonese 0-2, Inter-Fiorentina 3-0 Nona giornata: Lecce-Napoli 0-1, Atalanta-Milan 1-1, Como-Verona 3-1, Juventus-Udinese 3-1, Roma-Parma 2-1, Bologna-Torino 0-0, Genoa-Cremonese 0-2, Inter-Fiorentina 3-0, giovedì 30 ottobre ore 18.30 Cagliari-Sassuolo, ore 20.45 Pisa-Lazio. Classifica: Napoli, Roma 21, Milan, Inter 18, Como 16, Juventus, Bologna 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Udinese, Torino 12, Lazio 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa, Fiorentina 4, Genoa 3. Decima giornata: sabato 1 novembre ore 15 Udinese-Atalanta, ore 18 Napoli-Como, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

