Calcio Promozione Girone B Colpo Solierese con Vignocchi a Maranello
la pieve n. 0 camposanto 0 LA PIEVE: Mbaye, Tudini Bellei (77’ Pepe), Monari, Timperio (80’ Iazzetta), Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Davitti (84’ Pellegrino), Cantarello, Gilli. A disp.: Borghi, Belfakir, Shanableh, Migliaccio, Traversi, Libertino. All. Barbi V. CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Deliu (77’ Ndrejaj), Mensah (67’ Mogavero), Pjolla, Malavasi, Grazia A., Natali (67’ Diegoli), Gripshi (88’ Ofosu), Bortolazzi, Denteh. A disp.: Grazia G., Guandalini, Vitiello, Telicki, Grygiel. All. Luppi Arbitro: Grisendi di Reggio Note: ammoniti Natali, Davitti, Malavasi, Mogavero, Azindow Finisce senza reti il derby salvezza di Nonantola fra La Pieve e Camposanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
