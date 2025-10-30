Calcio Napoli Lukaku è pronto a rientrare | atteso in città obiettivo metà dicembre

L’attaccante belga torna a Castel Volturno: sabato sarà al Maradona per la sfida del Calcio Napoli col Como, da lunedì riprenderà la preparazione. Possibile rientro in campo il 14 dicembre. Riecco Romelu Lukaku. L’attaccante belga è atteso in casa Calcio Napoli tra oggi e domani al massimo, per riabbracciare i compagni e rimettersi in moto . 🔗 Leggi su 2anews.it

