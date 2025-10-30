Calcio Napoli Lukaku è pronto a rientrare | atteso in città obiettivo metà dicembre
L’attaccante belga torna a Castel Volturno: sabato sarà al Maradona per la sfida del Calcio Napoli col Como, da lunedì riprenderà la preparazione. Possibile rientro in campo il 14 dicembre. Riecco Romelu Lukaku. L’attaccante belga è atteso in casa Calcio Napoli tra oggi e domani al massimo, per riabbracciare i compagni e rimettersi in moto . 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondisci con queste news
Calcio, Serie A. La Roma aggancia il Napoli in testa Vai su Facebook
Napoli vs Como Al via la fase 1 riservata ai possessori di fidelity Il Maradona è pronto a riempirsi! Acquista ora: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog - X Vai su X
Calcio Napoli, Lukaku è pronto a rientrare: atteso in città, obiettivo metà dicembre - L’attaccante del Calcio Napoli torna a Castel Volturno: sabato sarà al Maradona per la sfida col Como, da lunedì riprenderà la preparazione ... Da 2anews.it
Lukaku brucia i tempi: possibile rientro anticipato, Napoli sorride - Una scossa positiva in casa Napoli: Romelu Lukaku potrebbe tornare in campo prima del previsto. Segnala pianetazzurro.it
Il Napoli annuncia il ritorno di Lukaku dopo l’infortunio e i tempi di recupero di De Bruyne - Ad annunciarlo è stato Lele Oriali, coordinatore sportivo dell’area tecnica del Napoli: “Rientra questa settimana”. Lo riporta fanpage.it