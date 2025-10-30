Calcio la Roma piega il Parma ed aggancia la vetta della Serie A Torna al successo la Juventus

La nona giornata della Serie A 2025-2026 di calcio  riporta la Roma in vetta alla classifica in coabitazione con il Napoli a quota 21, grazie alla vittoria centrata dai giallorossi ai danni del Parma per 2-1. In terza posizione a -3 da capitolini e partenopei si forma la coppia meneghina, in virtù dell’aggancio dell’ Inter operato sul Milan in seguito alla rotonda vittoria dei nerazzurri sulla Fiorentina, sconfitta per 3-0. Il Como si issa in quinta posizione a quota 16, grazie all’affermazione ottenuta dai lariani sugli scaligeri dell’ Hellas Verona, battuto per 3-1. Torna al successo la Juventus, che prova a rialzarsi dopo un periodo nero e supera con identico punteggio l’ Udinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

