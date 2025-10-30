Calcio la Roma piega il Parma ed aggancia la vetta della Serie A Torna al successo la Juventus
La nona giornata della Serie A 2025-2026 di calcio riporta la Roma in vetta alla classifica in coabitazione con il Napoli a quota 21, grazie alla vittoria centrata dai giallorossi ai danni del Parma per 2-1. In terza posizione a -3 da capitolini e partenopei si forma la coppia meneghina, in virtù dell’aggancio dell’ Inter operato sul Milan in seguito alla rotonda vittoria dei nerazzurri sulla Fiorentina, sconfitta per 3-0. Il Como si issa in quinta posizione a quota 16, grazie all’affermazione ottenuta dai lariani sugli scaligeri dell’ Hellas Verona, battuto per 3-1. Torna al successo la Juventus, che prova a rialzarsi dopo un periodo nero e supera con identico punteggio l’ Udinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Calcio, Serie A. La Roma aggancia il Napoli in testa Vai su Facebook
BRYANNNNNNNN! Cristante gira di testa da calcio d'angolo (assist di Soulé). Siamo in vantaggio! #FiorentinaRoma 1-2 - X Vai su X
Calcio, la Roma piega il Parma ed aggancia la vetta della Serie A. Torna al successo la Juventus - 2026 di calcio riporta la Roma in vetta alla classifica in coabitazione con il Napoli a quota 21, grazie alla vittoria ... Segnala oasport.it
Calcio, Roma-Parma 2-1, Gasperini aggancia il Napoli - La Roma fatica, ma alla fine riesce a sbloccare la partita nel secondo tempo con Hermoso e battere il Parma. Si legge su msn.com
La Roma batte il Parma 2-1 e torna in vetta alla classifica - A indirizzare la gara la rete di Hermoso dopo oltre 1 ora di gioco, poi il raddoppio di Dovbyk per la festa giallorossa ... rainews.it scrive