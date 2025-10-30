Calcio Eccellenza battuta d’arresto contro la Pro Recco Fezzanese ko e raggiunta in vetta | Abbiamo gestito male la partita
E’ amara la settima giornata del campionato di Eccellenza per la Fezzanese. I fezzanoti interrompono la loro serie di sei vittorie consecutive, tra campionato e Coppa Italia, subendo così la prima sconfitta stagionale perdendo per 3-2 nei minuti di recupero a Castelnuovo Magra con il Golfo Paradiso Pro Recco. Come (piccola) consolazione, la compagine del tecnico Giulio Ponte non perde del tutto la vetta della classifica ma viene soltanto raggiunta dal Rivasamba e dall’Athletic Club Albaro, con cui condivide la vetta della classifica. La partita è stata ricca di colpi di scena, di gol ma anche di errori che ne hanno determinato lo svolgimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
#Calcio #Eccellenza #GironeB #CoppaItalia #Lazio #Latina #Campolo #Ultimora ? Mister Campolo è approdato al "Riciniello" per seguire il match di Coppa Italia della sua prossima squadra, l'ASD Polisportiva Gaeta Vai su Facebook
CALCIO, ECCELLENZA LUCANA, MATERA CITTÀ DEI SASSI ANNUNCIA RITIRO DAL CAMPIONATO 2025-2026 - X Vai su X
Calcio, Eccellenza - E’ passato un mese dall’inizio della preparazione del Sansepolcro cominciata, infatti, lunedì 17 agosto. Lo riporta lanazione.it