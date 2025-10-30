Calcio Eccellenza battuta d’arresto contro la Pro Recco Fezzanese ko e raggiunta in vetta | Abbiamo gestito male la partita

E’ amara la settima giornata del campionato di Eccellenza per la Fezzanese. I fezzanoti interrompono la loro serie di sei vittorie consecutive, tra campionato e Coppa Italia, subendo così la prima sconfitta stagionale perdendo per 3-2 nei minuti di recupero a Castelnuovo Magra con il Golfo Paradiso Pro Recco. Come (piccola) consolazione, la compagine del tecnico Giulio Ponte non perde del tutto la vetta della classifica ma viene soltanto raggiunta dal Rivasamba e dall’Athletic Club Albaro, con cui condivide la vetta della classifica. La partita è stata ricca di colpi di scena, di gol ma anche di errori che ne hanno determinato lo svolgimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

