Calcio a 5 non vedenti premiata la squadra Uic Bari vincitrice della Coppa Italia
E' stata premiata in Comune la squadra di calcio a 5 non vedenti Asd Unione Italiana Ciechi Bari 1988, che quest’anno ha vinto la Coppa Italia. Un risultato sportivo conseguito prima battendo in semifinale il Firenze, poi in finale il Messina.Alla cerimonia svoltasi a Palazzo della Città, assieme. 🔗 Leggi su Baritoday.it
