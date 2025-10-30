Calcio a 5 la Mediatrice ospita la Polisportiva Real Sports Cefalù
Lo score finale di 5-2 a favore della formazione dell'Animosa Civitas Corleone è stato oggetto di analisi e riflessione da parte del tecnico palermitano nell'allenamento svolto martedì scorso in sede insieme a tutta la squadra, presente al gran completo. Una chiacchierata molto proficua e un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'approccio col calcio non era stato bello. S'era beccato una pesante squalifica. E lui che fa? Il mediatore, antenato dei procuratori di oggi. Si presenta al calciomercato dell'hotel Gallia e fa subito centro: il passaggio di Claudio Sala dal Napoli al Torino ? La tra - facebook.com Vai su Facebook
Calcio a 5, la Mediatrice ospita la Polisportiva Real Sports Cefalù - Tanta voglia di riscatto dopo la sfortunata trasferta di Corleone all'esordio nel Campionato Provinciale di Serie D ... Si legge su palermotoday.it
Calcio a 5, esordio sfortunato per la Mediatrice in trasferta: non bastano le reti di ale zampardi e sergio maiorana - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Nel primo tempo vantaggio per la ... Lo riporta palermotoday.it
Calcio a 5 Serie D Palermo, esordio in trasferta per la ASD Mediatrice - ] ... Si legge su blogsicilia.it