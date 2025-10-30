Al “PalaPanigaccio“ la squadra del Traverde Tac opposta all’ Isola d’Elba al termine di una partita combattuta conquista il primo punto della stagione. Le biancoverdi di coach Triacca hanno impostato la gara con una difesa più aggressiva del solito ed un pressing dinamico che ha messo in difficoltà le isolane. Le occasioni sono arrivate numerose, ma complici gli sprechi delle lunigianesi, le ospiti sbloccano con la Carlini il risultato. Il primo tempo si conclude con le padrone di casa riversate in avanti, ma un grave errore spalanca la strada al raddoppio elbano che porta la firma della Profumo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Il Traverde Tac impatta con l’Elba. Pareggio in rimonta con le reti di Ros e Trenti