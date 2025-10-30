Calcio a 5 | Catania buona la prima nel Main Round della Futsal Champions League
L’avventura della Meta Catania nel Gruppo 5 del Main Round della UEFA Futsal Champions League inizia nel migliore dei modi. I siciliani infatti, di fronte al proprio pubblico, si sono imposti per 6-1 nella prima partita del girone sui teutonici del Weilimdorf facendo propria una gara che sarebbe potuta diventare scorbutica dopo un primo tempo chiuso in vantaggio di stretta misura sul 2-1. La vena realizzativa di Podda (tripletta) gli acuti di Sacon e Drahovský hanno poi fatto il resto consentendo agli etnei di chiudere largamente la pratica. Domani si torna in campo, ancora alle 20.30: questa volta contro i greci dell’AEK Atene, che nel match inaugurale della pool hanno schiantato 6-2 i finlandesi dell’Akaa Futsal. 🔗 Leggi su Oasport.it
