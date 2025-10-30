Calcio 5 | Meta Catania e AEK impattano sul 3-3 nella Futsal Champions League Tutto rimandato a sabato

Al termine di una partita emozionante e ricca di colpi di scena al Pala Catania i padroni di casa della Meta Catania e i greci dell’AEK Atene hanno pareggiato 3-3 nella seconda giornata del Gruppo 5 della UEFA Futsal Champions League 2025-2026 r imandando entrambe il discorso qualificazione all’ultima decisiva giornata, che si terrà sabato 1° novembre. Gara da montagne russe, come detto, nell’impianto etneo. Ospiti avanti dopo meno di un minuto con Lima, poi il pareggio di Turmena al 10? e successivamente la zampata di Felipinho per l’1-2 ellenico all’intervallo. Dopo il riposo, ancora Felipinho timbra il momentaneo 1-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

