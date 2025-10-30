Calciatori coinvolti nel caso scommesse | Ricci Bellanova e Perin se la cavano con 250 euro una mancetta

Sono già arrivate le prime richieste di oblazione da parte dei calciatori finiti indagati nell’inchiesta milanese sul “sistema” di scommesse clandestine. I giocatori potranno pagare una multa da 250 euro ciascuno per uscire dal procedimento. Caso scommesse, emerge la possibilità oblazione: i dettagli. Ecco cosa scrive l’ Ans a: “Sono già arrivate le prime richieste di “oblazione”, ossia di poter pagare una multa da 250 euro per uscire dal procedimento, da parte dei calciatori finiti indagati nell’inchiesta milanese sul “sistema” di scommesse clandestine, soprattutto poker on line ed eventi sportivi diversi dal calcio, che aveva portato, lo scorso maggio, all’arresto di cinque persone, tra cui i presunti “gestori” del giro di puntate”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

