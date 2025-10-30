Cala il sipario sulla fiera dei record | 150mila visitatori al Folpo

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un volume d’affari vicino ai 5 milioni di euro: è il “PIL” raggiunto dall’edizione 2025 della Fiera del Folpo, storica manifestazione di Noventa Padovana che unisce tradizione popolare e capacità di generare valore economico diffuso. Si è conclusa martedì 28 ottobre con il dj set di Molella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

