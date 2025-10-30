Cagliari Sassuolo | segui sintesi tabellino cronaca live del match
della nona giornata di Serie A all’Unipol Domus che avrà inizio alle 18.30 Cagliari Sassuolo in campo alle 18.30 all’Unipol Domus valido per la nona giornata di Serie A 20252026. Scontro diretto per la zona salvezza quello tra Cagliari e Sassuolo con i sardi che inseguono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Dove vedere Cagliari-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere #Cagliari- #Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - X Vai su X
Cagliari Sassuolo LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match della Domus - Cagliari Sassuolo: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la nona giornata del campionato di Serie A 2025- Si legge su cagliarinews24.com
DIRETTA Serie A, Cagliari-Sassuolo: segui la cronaca LIVE - it, segui la diretta della partita con la cronaca testuale live ... Come scrive calciomercato.it
Serie A, Cagliari-Sassuolo LIVE dalle 18.30 - Penultimo match del turno infrasettimanale, nono di campionato: a Cagliari si sfidano i rossoblù di Fabio Pisacane e il Sassuolo di Fabio Grosso. Segnala msn.com