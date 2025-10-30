Cagliari Sassuolo parla Grosso | Ogni vittoria è pesante in questo campionato Venire qui e fare questa prestazione non è facile

Grosso commenta Cagliari Sassuolo: le dichiarazioni dell’allenatore neroverde dopo la sfida con la squadra di Pisacane Dopo la sfida contro il Cagliari, Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha analizzato la prestazione della sua squadra intervenendo a DAZN. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Sassuolonews.net. PAROLE – «Ogni vittoria è pesante in questo campionato. Venire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari Sassuolo, parla Grosso: «Ogni vittoria è pesante in questo campionato. Venire qui e fare questa prestazione non è facile»

