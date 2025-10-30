Cagliari-Sassuolo 1-2 neroverdi vincenti con gol di Laurienté e Pinamonti

Il Sassuolo supera il Cagliari per 2-1 all’ Unipol Domus e si porta a 13 punti in classifica appaiando l’Atalanta al nono posto. Nella gara valida per la nona giornata di serie A neroverdi in vantaggio con Laurientè al 54? e raddoppio con Pinamonti al 65?. I padroni di casa accorciano le distanze con Esposito al 73? ma ai sardi non basta il forcing finale per trovare il pareggio. Il Cagliari, al quale è stato annullato un gol al 28? per fuorigioco, resta a 9 punti. Vittoria esterna per il @SassuoloUS!??? #CagliariSassuolo pic.twitter.comSHrgRvuZxp — Lega Serie A (@SerieA) October 30, 2025 Cagliari-Sassuolo 1-2, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cagliari-Sassuolo 1-2, neroverdi vincenti con gol di Laurienté e Pinamonti

