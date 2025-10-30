Cagliari Sassuolo 1-2 LIVE | Esposito riapre il match!
Cagliari Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca live del match della nona giornata di Serie A all’Unipol Domus che avrà inizio alle 18.30 Cagliari Sassuolo in campo alle 18.30 all’Unipol Domus valido per la nona giornata di Serie A 20252026. Scontro diretto per la zona salvezza quello tra Cagliari e Sassuolo con i sardi che inseguono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
#CagliariSassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
Dove vedere Cagliari-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - facebook.com Vai su Facebook
Pagina 1 | Dove vedere Cagliari-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - Neroverdi ospiti dei sardi in occasione del turno infrasettimanale che vale la nona giornata di Serie A: le scelte di Pisacane e Grosso ... Segnala corrieredellosport.it
Cagliari-Sassuolo, vincere per allungare sulle ultime - 1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert, Idrissi; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, S. Scrive msn.com
Cagliari-Sassuolo 0-0 al 45': un fuorigioco nega a Esposito il primo gol in campionato - Un attimo prima del calcio d'inizio ( nel prepartita omaggiato lo storico magazzinie ... unionesarda.it scrive