Cagliari-Sassuolo 1-2 Laurienté e Pinamonti firmano il colpo neroverde

Cagliari, 30 ottobre 2025 - Colpo del Sassuolo all'Unipol Domus. I neroverdi tornano alla vittoria battendo il Cagliari per 2-1. Succede tutto nella ripresa: gli ospiti trovano il doppio vantaggio grazie ai sigilli di Laurienté e Pinamonti. Sebastiano Esposito accorcia le distanze, ma non basta agli isolani. Con questo successo la squadra di mister Grosso sale a quota 13 punti, mentre i rossoblù restano inchiodati a 9 punti. Le scelte degli allenatori. Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert, Idrissi; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane. Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cagliari-Sassuolo 1-2, Laurienté e Pinamonti firmano il colpo neroverde

