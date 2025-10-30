Cagliari Sassuolo 1-2 | Grosso torna a vincere Laurienté e Pinamonti per il colpaccio neroverde in trasferta Come è andata

Cagliari Sassuolo 1-2: Grosso torna a vincere grazie alle reti di Laurienté e Pinamonti. Come è andata la sfida dell’Unipol Domus. Una magia su punizione e un contropiede letale: il Sassuolo di Fabio Grosso espugna l’Unipol Domus e conquista tre punti pesantissimi, battendo il Cagliari per 2-1. A decidere una sfida equilibrata, le perle di Laurienté e Pinamonti arrivate nella ripresa, che hanno reso inutile la rete di Sebastiano Esposito per i padroni di casa. QUI: RISULTATI SERIE A: GLI AGGIORNAMENTI QUI: CLASSIFICA SERIE A: LA POSIZIONE DELLA JUVE Primo tempo equilibrato, Esposito sfortunato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cagliari Sassuolo 1-2: Grosso torna a vincere, Laurienté e Pinamonti per il colpaccio neroverde in trasferta. Come è andata

