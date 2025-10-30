Cagliari Sassuolo 1-2 | Esposito segna ma non basta I neroverdi si aggiudicano il match grazie a Pinamonti

Inter News 24 Cagliari Sassuolo 1-2, arriva la prima rete in maglia rossoblù del centravanti nerazzurro ma non basta: i dettagli sul match. Il Sassuolo ottiene una vittoria fondamentale in trasferta, battendo 1-2 il Cagliari nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di Fabio Grosso ha conquistato i tre punti grazie a una buona prestazione corale, con le reti di Armand Laurienté e Andrea Pinamonti. La rete di Sebastiano Esposito per il Cagliari, che accorcia le distanze, non è stata sufficiente a evitare una nuova sconfitta per i rossoblù. Il gol di Pinamonti, attaccante che ha trovato il suo primo gol stagionale in Serie A, si è rivelato decisivo per il Sassuolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cagliari Sassuolo 1-2: Esposito segna, ma non basta. I neroverdi si aggiudicano il match grazie a Pinamonti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

73' BUUUUT D' ESPOSITO CAGLIARI 1-2 SASSUOLO #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A | In campo Cagliari-Sassuolo DIRETTA e FOTO #ANSA - X Vai su X

Cagliari – Sassuolo 1-2 cronaca e highlights: magia di Laurienté e firma di Pinamonti, i neroverdi volano! – VIDEO - Sassuolo cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Riporta generationsport.it

Pagelle Cagliari-Sassuolo 1-2, top e flop: decidono Laurienté e Pinamonti, non basta Esposito - Sassuolo, la prima delle ultime due partite in programma in questo turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di A. Scrive sport.virgilio.it

Le pagelle di Cagliari-Sassuolo 1-2: seconda vittoria in trasferta nelle ultime tre - FALI CANDE ‘ 6: esordio assoluto da titolare in campionato per lui, dopo l’ingresso a partita in corso con la Roma a sostituire l’infortunato Romagna. Scrive canalesassuolo.it