Cagliari Sassuolo | 0-0 LIVE | Prati ci prova dalla distanza Adopo alto di testa

Cagliari Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca live del match della nona giornata di Serie A all’Unipol Domus che avrà inizio alle 18.30 Cagliari Sassuolo in campo alle 18.30 all’Unipol Domus valido per la nona giornata di Serie A 20252026. Scontro diretto per la zona salvezza quello tra Cagliari e Sassuolo con i sardi che inseguono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari Sassuolo: 0-0 LIVE: Prati ci prova dalla distanza, Adopo alto di testa

Altre letture consigliate

Dove vedere Cagliari-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere #Cagliari- #Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - X Vai su X

Serie A: in campo Cagliari-Sassuolo 0-0 DIRETTA e FOTO - 0 per la nona giornata di Serie A Il Cagliari è senza vittorie da oltre un mese e ci riprova alla Unipol Domus contro il Sassuolo. Riporta ansa.it

Cagliari-Sassuolo, il pronostico del match della Unipol Domus - La tre giorni dedicata al turno infrasettimanale della serie A va in archivio con le due partite in programma oggi. Secondo corrieredellosport.it

Il Sassuolo a Cagliari senza Berardi. Grosso: "È uno scontro diretto" - Sui fischietti: "A volte ho sensazione arbitrino i nomi delle squadre" ... Si legge su ilrestodelcarlino.it