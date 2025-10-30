Cade dalla gru e muore | Sandro persona di cuore

Profondo cordoglio a San Benedetto, Monteprandone e in Vallata per la morte di Sandro Marzetti, 64enne, residente a Centobuchi. L’uomo, vittima dell’ infortunio sul lavoro, lunedì stava lavorando in un giardino privato di via Monfalcone, alle spalle della farmacia Angelini, a due passi dal lungomare Trieste a San Benedetto. Esperto di giardini, era stato chiamato per trattare un paio di palme molto alte. Per eseguire l’intervento Sandro aveva noleggiato, come altre volte, un camion con cestello da una ditta di Porto d’Ascoli. Tutto stava filando liscio: era entrato con il mezzo nel cortile dietro la farmacia e con lo sbraccio della gru aveva raggiunto la sommità della palma che si trova nel giardino attiguo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

