Cadaveri e sangue visibili dallo spazio | cosa sta succedendo in Sudan da quasi tre anni

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre due anni, in Sudan è in corso un genocidio. La lotta per il controllo del paese, alimentata da divisioni etniche e discriminazioni razziali, ha raggiunto l'apice delle atrocità commesse dalle Forze di supporto rapido (Rsf), guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti. Segni di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cadavere in un lago di sangue sotto il portico del teatro Verdi. Accanto al corpo un coltello - Il cadavere di un uomo di mezza età è stato rinvenuto all'alba di martedì 7 ottobre sotto i portici del Teatro Verdi a Trieste, con almeno una profonda ferita e in un lago di sangue. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Cadaveri Sangue Visibili Spazio