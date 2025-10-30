Cadaveri e sangue visibili dallo spazio | cosa sta succedendo in Sudan da quasi tre anni

Da oltre due anni, in Sudan è in corso un genocidio. La lotta per il controllo del paese, alimentata da divisioni etniche e discriminazioni razziali, ha raggiunto l'apice delle atrocità commesse dalle Forze di supporto rapido (Rsf), guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti. Segni di. 🔗 Leggi su Today.it