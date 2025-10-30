Cadaveri e sangue visibili dallo spazio | cosa sta succedendo in Sudan da quasi tre anni
Da oltre due anni, in Sudan è in corso un genocidio. La lotta per il controllo del paese, alimentata da divisioni etniche e discriminazioni razziali, ha raggiunto l'apice delle atrocità commesse dalle Forze di supporto rapido (Rsf), guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti. Segni di. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Sudan, orrore nelle immagini satellitari dal Darfur del Nord: “Pozze di sangue e cumuli di cadaveri” - X Vai su X
Sette cadaveri su uno yacht alla deriva. Causa della morte, avvelenamento. Un delitto quanto mai insolito che spalanca un abisso di ipotesi, sospetti e stranezze in cui Vanina Guarrasi, nonostante il difficile momento personale, è pronta a calarsi. "Mandorla a - facebook.com Vai su Facebook
Cadavere in un lago di sangue sotto il portico del teatro Verdi. Accanto al corpo un coltello - Il cadavere di un uomo di mezza età è stato rinvenuto all'alba di martedì 7 ottobre sotto i portici del Teatro Verdi a Trieste, con almeno una profonda ferita e in un lago di sangue. Secondo ilgazzettino.it