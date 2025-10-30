Il fronte anti-Venezi si lecca le ferite dopo che un uomo di sinistra come l'ex sovrintendente Jorge Telerman ha smentito l'esistenza di una lettera di presentazione «politica» in favore della nomina a direttore principale ospite del teatro Colòn. Sui social, però, nelle scorse ore c'è stato qualche «ultimo giapponese» pronto a rilanciare, questa volta sostenendo che Beatrice Venezi sarà comunque allontanata dal teatro di Buenos Aires perché sostituita da Alejo Pérez. Una fake news in piena regola causata con ogni probabilità dalla lettura superficiale di una notizia uscita nei giorni scorsi: la nomina di Alejo Pérez a direttore titolare del teatro a partire dalla stagione 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Cacciata dal teatro argentino". Ecco l'ennesima fake news su Venezi