Csinistra | Salis ' contraria a primarie strumento che divide più che unire'
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "In linea teorica sono contraria alle primarie perché lo trovo uno strumento che divide più che unire". Così la sindaca di Genova Silvia Salis a Otto e mezzo su La7. "Un campo progressista deve esprimere una leadership senza chiederlo agli elettori. Una persona che affronta primarie in un campo largo deve fare campagna contro gli altri leader di partito. I leader li dovrebbe scegliere il partito o la coalizione. La leadership forte unisce la destra e tende a dividere la sinistra". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Soumahoro, Albanese, Salis: ecco la sinistra che pretende di dare lezioni all’Italia. Mentre loro parlano di “giustizia abitativa” anche di fronte a tragedie che meritano solo rispetto, Fratelli d’Italia continua a difendere il lavoro, la dignità e la sicurezza dei cittadini - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Salvini: “Salis? La sinistra festeggia il fatto che non va a processo una signora accusata di lesioni personali, reato che non c’entra niente con la carica parlamentare. La stessa sinistra che ha mandato me a processo perché da… https://facebook.com/ - X Vai su X
C.sinistra: Salis, 'contraria a primarie, strumento che divide più che unire' - "In linea teorica sono contraria alle primarie perché lo trovo uno strumento che divide più che unire". Scrive iltempo.it
Prove di nuova sinistra per le elezioni 2027: alla guida sarà Silvia Salis? La sostengono i sindaci moderati - Prove di nuova sinistra per le elezioni 2027: alla guida sarà Silvia Salis? Riporta blitzquotidiano.it
C.sinistra: Onorato, 'se primarie ci saremo, Salis? Può svolgere qualunque ruolo' - "Se ci saranno le primarie per il candidato premier del centrosinistra noi parteciperemo con un nostro candidato o candidata, una persona autorevole che rappresenti il mond ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it